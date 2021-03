Inspetores protestam contra extinção do SEF  

Centenas de trabalhadores do SEF manifestaram-se hoje em frente ao Parlamento contra a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Pediram apoio aos partidos da oposição para que impeçam o Governo de avançar com a decisão.

O Governo anunciou uma mudança radical com a transferência de algumas competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a PSP, GNR e Polícia Judiciária. Uma decisão que os inspetores consideram ser prejudicial para o país

A nova estrutura passará a chamar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo e terá como função apoiar os imigrantes e os refugiados que vivem em Portugal.

A reforma está prevista no programa do Governo para ser desenvolvida até ao final da legislatura.