Mau tempo na Madeira: sete desalojados e um apagão que durou várias horas

Falhou a eletricidade em toda a ilha da Madeira por causa do mau tempo. Uma forte chuvada afetou o arquipélago desde o início da manhã.

De acordo com o Jornal da Madeira, alguns locais estão completamente alagados e isolados. A polícia está a impedir a circulação rodoviária nas estradas mais condicionadas.

O mau tempo já fez sete desalojados - seis estão na Pousada da Juventude do Funchal e um deles em casa de familiares.

Madeira sob aviso vermelho até 21:00 de domingo

O Instituto do Mar e de Atmosfera elevou para vermelho o aviso para a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira devido à chuva, granizo e trovoada. O aviso vermelho estará em vigor até às 21:00 de domingo.

Os níveis de precipitação já atingiram em algumas zonas o de aviso laranja. No Funchal, as trovoadas são constantes. A tendência é para o agravamento dos estado do tempo, sendo que o pico da chuva deverá ocorrer durante a madrugada.