Homem morre em praia do concelho de Mafra

Um homem morreu esta quarta-feira na praia de São Lourenço, no litoral do concelho de Mafra, depois de ter sido retirado do mar por surfistas, disse o comandante da capitania de Cascais.

A vítima, de 41 anos, "sentiu-se mal na água, ficou inconsciente, foi retirada da água para a areia por surfistas, foi sujeita a manobras de reanimação, mas sem sucesso", contou à agência Lusa Paulo Agostinho.

Segundo o comandante da capitania de Cascais, o homem tinha problemas de saúde e já há 15 dias tinha ocorrido um episódio semelhante.

Por isso, acrescentou, só a autópsia poderá vir a determinar se a morte foi causada por afogamento.

O alerta foi dado pelas 13:30, tendo sido mobilizados para o local 10 operacionais e cinco viaturas da Polícia Marítima, elementos e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos bombeiros, entre as quais duas ambulâncias e uma mota de água da estação salva-vidas da Ericeira.

O responsável da capitania de Cascais disse ainda que o bom tempo e as medidas de desconfinamento estão a atrair cidadãos às praias, mas alertou que a maioria não tem vigilância balnear.