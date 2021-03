Um navio mercante com bandeira das Ilhas Marshall, com 180 metros de comprimento, embateu esta quarta-feira no pilar sul da Ponte 25 de Abril, em Lisboa. De acordo com a Infraestruturas de Portugal, os danos são superficiais, na zona de betão do pilar.

Ainda assim, esta quinta-feira vai decorrer uma inspeção ao local.

A Capitania do Porto de Lisboa confirma o incidente e os danos provocados no navio.