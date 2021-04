Com a missão de combater o desperdício alimentar, aplicação online já salvou cerca de 500 mil refeições

A missão é combater o desperdício alimentar, a aplicação "Too Good To Go" entrou no mercado português em 2019 e conta com 700 mil utilizadores.

Do impacto social à sustentabilidade, nesta economia circular o objetivo também é preservar o ambiente, porque o desperdício alimentar é uma das causas do aquecimento global. A aplicação conseguiu salvar cerca de 500 mil refeições em Portugal, desde a sua entrada no mercado.

Com milhares de pessoas a passarem fome na Europa, o desperdício alimentar continua a preocupar a Comissão Europeia, que pretende chegar a 2030 com metade dos valores de desaproveitamento. Em 2012 estimou-se que os europeus desperdiçaram 88 milhões de toneladas de comida.