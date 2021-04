Reportagem Especial da SIC "Estamos Vivos" vence prémio Jornalismo em Saúde

A informação da SIC voltou a ser premiada. Desta vez com a Reportagem Especial "Estamos Vivos", do jornalista João Faiões, com imagem de João Tuna.

A reportagem foi distinguida com o grande prémio de Jornalismo em Saúde, da Apifarma - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica - e do Clube dos Jornalistas, na categoria televisão.

"Estamos Vivos" traça o retrato dos Cuidados Paliativos em Portugal onde a falta de recursos humanos e o investimento diminuto põem em causa a qualidade assistencial dos doentes em fim de vida ou com doenças crónicas irreversíveis.

Mais de 100 mil pessoas necessitam de cuidados paliativos, mas 70% não têm acesso a esses serviços.