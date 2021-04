Motoristas TVDE pedem ao Governo alterações à lei

Os motoristas TVDE estão revoltados com as condições de trabalho e pedem alterações à lei. O Governo garante que está a ser feita uma avaliação do setor, mas eventuais mudanças só no final do ano.

As reivindicações são muitas, mas uma das que tem gerado mais contestação é o chamado "multiplicador", um mecanismo a funcionar desde outubro do ano passado que permite diminuir a tarifa até 30% ou duplicar o valor base.

As aplicações garantem que este é um mecanismo que permite ajustar a atividade à procura, mas em tempos de pandemia, os profissionais TVDE afirmam que esta ferramenta está a obrigar muitos a trabalhar abaixo do preço de custo e por isso querem que o Governo defina como preço mínimo os 0,70€ por quilómetro.