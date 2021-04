Direito de resposta do eurodeputado Nuno Melo à Grande Reportagem "A Grande Ilusão: cifrões e outros demónios"

Por determinação da ERC, relativa à "Grande Reportagem" emitida no dia 11 de Janeiro de 2021, com o título "A Grande Ilusão: cifrões e outros demónios", passamos a ler o direito de resposta do eurodeputado do CDS, Nuno Melo.

“Na mencionada reportagem, produzida a propósito do partido Chega, foi referido, a partir do minuto 22, em relação a uma fundação que identificam como “Fundação de Paço”, o seguinte: