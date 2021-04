Opto: "Prisão Domiciliária", a história de um político corrupto

A plataforma de streaming Opto tem uma nova série: “Prisão Domiciliária” conta a história de um político corrupto que está detido em casa. O primeiro episódio já está disponível.

Depois de uma denúncia anónima, Álvaro Vieira Branco é posto em prisão domiciliária. Fechado em casa, o ex-ministo conta com a ajuda do advogado e do antigo assessor para descobrir que o denunciou.

Marco Delgado dá vida ao político. O ator conta à SIC que esta personagem é a “mais complexa, mais elaborada e mais desafiante” que já realizou.

Apesar das semelhanças entre a história ficcional e a realidade da Operação Marquês, o projeto foi criado antes desta investigação e estava na gaveta há vários anos. A série é uma ideia da realizadora Patrícia Sequeira e do jornalista e comentador político João Miguel Tavares.