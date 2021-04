Seis detidos em operação de combate ao tráfico de drogas em Samora Correia

Seis pessoas foram detidas na quarta-feira numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes na localidade de Samora Correia, concelho de Benavente, distrito de Santarém, informou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que os seis detidos, quatro homens e duas mulheres com idade entre os 21 e os 31 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação de tráfico de estupefacientes.

A operação, segundo a GNR, resultou no desmantelamento de um grupo organizado, "com funções bem definidas, e que se dedicava à aquisição de produto estupefaciente e posterior acondicionamento em doses individuais prontas para venda e distribuição ao consumidor no concelho de Benavente, com especial incidência na localidade de Samora Correia".

Na operação foram apreendidas 158 doses de haxixe, sementes de canábis, 4.512 euros em numerário, uma arma de fogo adaptada, um gás pimenta, 12 telemóveis e outro material.

Os seis detidos, três deles com antecedentes criminais por roubo com arma de fogo, sequestro, ofensas à integridade física qualificada, detenção de arma proibida e por tráfico de estupefacientes, foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém na quinta-feira.

A quatro dos detidos foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva e aos outros dois apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.

A operação, que envolveu mais de 100 militares, contou com o reforço dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Coruche, da Secção de Informações e Investigação Criminal e Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Santarém, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais.