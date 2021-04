Associação 25 de Abril justifica restrições do desfile e acusa Livre de fazer "chicana política"

O presidente da Associação 25 de Abril acusa o Livre de fazer "chicana política", ao ceder lugares à Iniciativa Liberal (IL) e ao Volt Portugal no desfile do próximo domingo.

À SIC Notícias, o coronel Vasco Lourenço justificou as restrições com as medidas impostas pela autoridades de saúde e insistiu que foram aceites por todos os membros da comissão promotora.

Iniciativa Liberal acusa promotores de tentarem impedir participação no desfile do 25 de Abril

A Iniciativa Liberal acusou esta terça-feira a comissão promotora do desfile do 25 de Abril de tentar impedir o partido de participar nas comemorações, pretendendo os liberais organizar o seu próprio desfile no mesmo dia e local.

Em comunicado, a IL recorda que "participa nas comemorações do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa, desde 2018, após se ter formalizado como partido", mas que este ano "vê a Comissão Promotora do evento a tentar impedir essa participação".

"Porque a liberdade não tem donos, a Iniciativa Liberal mantém o objetivo de celebrar o dia da Liberdade desfilando no dia 25 de Abril na Avenida da Liberdade com ponto de encontro marcado para as 15h00 na Rotunda do Marquês de Pombal", anuncia.

Os liberais referem que contactaram "oportunamente a Associação 25 de Abril com vista a acertar os detalhes da participação no desfile", mas que, em resposta, a Comissão Promotora "informou o partido que a participação não será possível devido à 'situação de excecionalidade e de limitações relacionadas com a saúde pública' atual".