O PS desce e o PSD sobe, mas apesar da inversão de tendências não há grandes alterações no mapa eleitoral.

O primeiro estudo do ano do ICS e do ISCTE para a SIC e Expresso, sobre intenções de voto nas legislativas, mostra que a Esquerda continua maioritária e que a Direita toda junta continua a não chegar aos 40%.