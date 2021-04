Portugueses produziram mais lixo no confinamento, mas também reciclaram mais

Os portugueses produziram mais lixo, no ano passado, durante o confinamento, mas também começaram a reciclar mais. A maior disponibilidade de tempo e a consicência ambiental são motivos que justificam a subida.

Dentro de casa, os resíduos mais produzidos foram as embalagens de cartão para alimentos líquidos, como os pacotes de leite e, em segundo lugar, com 44%, surgem as embalagens de vidro e por último as de cartão, devido às compras online.

Sobre a gestão de máscaras e luvas, depois de usadas, a Sociedade Ponto Verde concluiu que ainda existem dúvidas, sobretudo nos mais novos. Das mais de 1000 pessoas questionadas, 13% não sabe onde deve colocar a máscara depois de a usar e 11% tem dúvidas sobre as luvas e 21% afirma ser no ecoponto amarelo.

Depois de usados, todos os materiais de proteção individual devem ser colocados no lixo indiferenciado e fechados num saco. No ano passado, a reciclagem aumentou 13% face a 2019, a maior subida de quase 40% foi no papel e cartão. Ainda assim, Portugal continua longe da meta de reciclar 50% do lixo recolhido até ao próximo ano.