25 de Abril. Avenida da Liberdade recebe dois desfiles amanhã

As comemorações do 25 de Abril voltam este ano à Avenida da Liberdade e incluem um segundo desfile, organizado pela Iniciativa Liberal, que não aceitou os lugares oferecidos por outros partidos.

No Parlamento, mantêm-se quase todas as restrições do ano passado, mas o hino nacional voltará a ser interpretado ao vivo.

O regresso da banda da GNR à sala dos Passos Perdidos da Assembleia da República é a maior novidade das comemorações.

Depois da recusa da comissão organizadora à participação da Iniciativa Liberal, a Associação 25 de Abril pediu uma reunião de emergência das 44 entidades promotoras onde foi revertida a decisão anterior e decidido abrir a manifestação a todos as organizações interessadas.

Cada organização participante pode inscrever 12 pessoas na manifestação, mas a Iniciativa Liberdade diz que a decisão veio tarde demais.

O Livre foi o primeiro de vários partidos que entretanto disponibilizaram lugares aos excluídos Iniciativa Liberal e Volt.

Vasco Lourenço diz que a Associação 25 de Abril até se opôs ao regresso do desfile por não ser possível trazer de volta uma grande manifestação popular como noutros anos.