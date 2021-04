Galp antecipa fecho da refinaria de Matosinhos para final desta semana

A Galp antecipou o encerramento da refinaria de Matosinhos. As fábricas que ainda estavam a funcionar fecham as portas já no final da semana.

A refinação de combustíveis já tinha terminado em março e agora deixam também de funcionar as fábricas de óleos base e aromáticos.

As primeiras notícias apontavam para que isso acontecesse até junho ou julho, mas o diretor financeiro da Galp revelou que esse processo decorre nos próximos dias.

Por decidir parece estar ainda o futuro da maioria dos 400 trabalhadores.

Já a Galp, garantiu à SIC ter encontrado solução para pelo menos 1 terço dos funcionários, incluindo a manutenção de mais de uma centena de colaboradores.

Quanto à Câmara de Matosinhos, espera que empresa decida em breve o que vai fazer com os terrenos.

Contactada pela SIC em relação ao futuro dos terrenos, a Galp reitera que o local vai ser utilizado como plataforma logística para garantir do abastecimento do Norte do país e que está a analisar outras possibilidades sem ter para já projetos concretos para apresentar.