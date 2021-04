Jovem condenada a 25 anos de prisão por homicídio no Algarve

O Tribunal de Portimão condenou esta terça-feira a uma pena de 25 anos de prisão uma das duas mulheres acusadas da morte de um jovem no ano passado, no Algarve.

Maria Malveiro foi condenada à pena máxima pelo assassinato de Diogo Gonçalves, de 21 anos. Já Mariana Fonseca recebeu uma pena de quatro anos de prisão, mas vai ficar em liberdade até que a decisão transite em julgado.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo que julgou o caso afirmou que o tribunal deu como provado que Maria Malveiro matou Diogo Gonçalves, embora não tenha conseguido provar a participação no homicídio da outra arguida.

O tribunal decidiu, assim, condenar Maria Malveiro a 25 anos de prisão, e Mariana Fonseca a quatro anos, decretando a sua restituição imediata à liberdade, já que os crimes que lhe são imputados não são passíveis de configurar a aplicação de prisão preventiva.

O caso aconteceu em março do ano passado. Mariana Fonseca, enfermeira de 24 anos, e Maria Malveiro, segurança de 20 anos, mantinham entre si uma relação amorosa na altura dos factos. Estavam acusadas dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, burla informática, roubo simples e uso de veículo.

O Ministério Público (MP) tinha pedido uma pena de prisão superior a 20 anos para as duas arguidas, enquanto a defesa pediu a absolvição, alegando a inexistência de provas para uma condenação.

Durante as alegações finais, o procurador Miguel Teixeira defendeu uma "punição grave", com uma pena superior a 20 anos e muito próxima da pena máxima prevista no Código Penal (25 anos), por um crime que provocou alarme social e face à prova pericial, documental e testemunhal produzida em julgamento.

O caso foi marcado por diferentes versões das arguidas. Segundo o MP, o objetivo das jovens seria apoderarem-se de 70 mil euros que o rapaz tinha recebido de indemnização pelo atropelamento mortal da mãe.

A vitima e Maria tinham sido colegas de trabalho e terá sido essa proximidade que facilitou a entrada das duas mulheres na casa, onde o jovem foi sedado, asfixiado e morto.

O cadáver terá estado mais de 24 horas na bagageira de um carro, antes de ser esquartejado. A cabeça foi encontrada junto ao Pego do Inferno, em Tavira e o tronco e alguns membros na base de uma falésia, em Sagres.

A advogada da família frisou que as jovens nunca mostraram arrependimento.