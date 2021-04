GNR abre inquérito após agressão a jornalista em Moreira de Cónegos 

A GNR anunciou esta quarta-feira a abertura de um processo de inquérito após várias críticas sobre a atuação dos militares destacados para o jogo da última segunda-feira entre o Moreirense e o FC Porto, em Moreira de Cónegos, onde um repórter de imagem da TVI foi agredido.

Num comunicado enviado à redação da SIC, a Guarda Nacional Republicana esclarece que a atuação dos militares surgiu na "na sequência de um pedido de auxílio por parte de um operador de câmara de um órgão de comunicação social".

Os intervenientes foram identificados e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Guimarães, de acordo com a GNR.

Perante as várias críticas e dúvidas levantadas sobre a atuação dos militares no incidente, a GNR decidiu abrir um processo de inquérito.

"Atendendo às várias dúvidas levantadas no espaço público, colocando em causa a atuação da Guarda, e no sentido de promover, com total transparência e rigor, o cabal esclarecimento das circunstâncias inerentes à atuação dos militares na situação em apreço, foi determinada a abertura de um processo de inquérito a correr pela Inspeção da Guarda."

Rui Rio critica alegada "inação" da GNR em agressão a jornalista da TVI

O presidente do PSD considerou na terça-feira "intolerável" a alegada "inação dos elementos da GNR" durante, na segunda-feira, considerando que deveria haver um processo de averiguações.

"Se o relato da TVI é rigoroso, então, a inação dos elementos da GNR é intolerável", escreveu Rui Rio na rede social Twitter, ao início da noite de terça-feira.

O 'tweet' é acompanhado de um link para uma notícia da TVI24, que dá conta de que a GNR esclareceu "a posição do guarda sobre as agressões" ao repórter de imagem daquele órgão de comunicação social, no recinto do Moreirense, depois do final do jogo com o FC Porto.

De acordo com a TVI, a GNR explicou que o militar a quem o jornalista pediu ajuda "não presenciou as agressões", mas "rapidamente" tentou "acalmar os ânimos".

Frisando que não está a fazer um "julgamento antecipado", Tiago Brandão Rodrigues disse que este caso tem de ser alvo de uma atuação exemplar.

A agressão

A agressão aconteceu no momento em que o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, se dirigia aos jornalistas.

Nas imagens, é possível ver o empresário de futebol Pedro Pinho, que a GNR identificou como o agressor.