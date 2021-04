Arouca abre a maior ponte pedonal suspensa do mundo

É a maior ponte pedonal suspensa do mundo: 516 metros de comprimento sobre o Rio Paiva, a 175 metros de altura.

O tabuleiro em grelha metálica está apoiado em dois pilares de betão e preso por dezenas de cabos de aço. Tudo com vista privilegiada para o rio e para os passadiços do Paiva.

Esta quinta-feira abre exclusivamente aos residentes em Arouca. A inauguração ao público está marcada para o próximo domingo.

Um investimento de 2,3 milhões de euros que a autarquia vê como mais uma aposta no turismo de natureza.

Os bilhetes estão à venda online no site oficial, com os preços a variarem entre os 10 e os 12 euros por pessoa, com valores diferentes para famílias.