Mais de metade dos portugueses vive em casas frias

Mais de metade dos portugueses vive em casas termicamente desconfortáveis, principalmente no inverno. A conclusão é de um estudo do Portal da Construção Sustentável.

Na Europa, há países com temperaturas no inverno bem mais rigorosas do que Portugal. A diferença é que dentro de casa os moradores podem estar confortáveis só com uma t-shirt. Em Portugal, a realidade térmica é outra. De acordo com o estudo do Portal da Construção Sustentável, 55% dos inquiridos não recorre apenas a equipamentos, mas também a várias camadas de roupa.

Em Caldas das Taipas, há uma casa em granito anterior ao ano de 1900 sem qualquer isolamento. Está agora a ser reabilitada e é um exemplo de eficiência energética, com pilares sólidos na sustentabilidade.

A substituição de caixilhos, o revestimento do chão ou a colocação de isolamento no interior da casa são algumas medidas que podem contribuir para o conforto térmico.

Com impacto na carteira dos portugueses, muitas famílias não têm condições financeiras para assegurar o aquecimento das habitações. No último trimestre de 2020, o Governo abriu candidaturas para financiar a climatização das casas. Mas de acordo com o estudo feito há duas semanas, 42% dos inquiridos não teve conhecimento desta possibilidade e apenas 1% obteve este financiamento. Valor que acabou por ser atribuído à colocação de painéis fotovoltaicos e pouco ou nada investido em melhorias de construção.

Para 2021 ainda não há data definida para as candidaturas, mas já se sabe que o valor de apoio vai rondar os 4,5 milhões de euros.