Madeira foi a região com mais respostas registadas nos Censos 2021

Depois de receberem um código, as famílias, na primeira fase, tiveram 15 dias para preencher os questionários do Censos 2021. Podiam fazê-lo através do telefone, juntas de freguesia ou da internet, método preferencial devido à pandemia.

Das mais de 3,7 milhões de respostas registadas, 90% foram entregues pela internet e 10% pelas restantes vias. Todas regiões apresentaram um elevado nível de resposta, destaque para a Madeira com o valor mais alto: 90%.

O Instituto Nacional de Estatística, revela que o número diário de respostas na última semana variou entre 100 e 200 mil e, foi este domingo, na véspera de terminar o prazo, que mais portugueses responderam aos questionários.