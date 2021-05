Quatro concelhos avançam no desconfinamento, cercas sanitárias mantêm-se em Odemira

O Conselho de Ministros analisou esta quinta-feira os últimos desenvolvimentos da pandemia em Portugal.

A ministra Mariana Vieira da Silva apresentou as conclusões e revelou que concelhos avançam e recuam no desconfinamento.

Veja abaixo na íntegra a conferência de imprensa:

O concelho de Odemira vai continuar, na próxima semana, com cercas sanitárias em duas freguesias.

"O Governo decidiu manter a cerca sanitária, considerando, no entanto, e ao contrário do que acontecia até aqui, a possibilidade de haver condições específicas de acesso ao trabalho, definidas pela senhora ministra da Saúde e pelo senhor ministro da Administração Interna, e para casos excecionais e de urgência que necessitem de entrar naquele concelho", afirmou a ministra.

O concelho de Cabeceiras de Basto vai recuar nas medidas de desconfinamento devido à incidência da covid-19, enquanto os municípios de Carregal do Sal, Odemira, Paredes e Resende continuam sem avançar para a fase seguinte.

A ministra da Presidência destacou também que outros quatro concelhos que na semana passada estavam em momentos diferentes do processo de desconfinamento anteriores àquele em que Portugal continental em geral se encontra, "atingem agora o nível de desconfinamento do país". São estes os concelhos de Miranda do Douro, Aljezur, Portimão e Valongo, cuja evolução na última semana justificou a estratégia do Governo de agir localmente, disse.

A ministra afirmou ainda que esta semana estão em situação de alerta 23 concelhos, 17 dos quais já estavam em alerta na passada semana.

Alpiarça

Alvaiázere

Arganil

Beja

Castelo de Paiva

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Fornos de Algodres

Golegã

Melgaço

Lagos

Lamego

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Santa Comba Dão

Tábua

Vale de Cambra

Vidigueira

Seis concelhos entraram para esta lista da situação de alerta e nove concelhos saíram desta situação em relação à semana passada.

A generalidade do país continua a seguir as regras do desconfinamento iniciadas em 1 de maio.

Sobre o acesso às praias, Mariana Vieira da Silva afirma que foi também aprovado um decreto-lei que "define as condições de acesso e permanência nas praias, com as regras do ano passado, com exceção da atividade desportiva nestes locais".