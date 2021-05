Costa considera ter "excelente MAI" após Ventura perguntar se Cabrita é para manter

O líder do Chega perguntou hoje ao primeiro-ministro se vai manter o ministro da Administração Interna no Governo face ao que considerou uma constante atuação "desastrosa" e António Costa respondeu que Eduardo Cabrita é um "excelente MAI".

"Quem me dera que o meu problema fosse o MAI. Tenho um excelente MAI", declarou o chefe do executivo, no primeiro debate parlamentar bimestral com o primeiro-ministro após o fim de consecutivos estados de emergência para combater a epidemia da covid-19 em Portugal.

André Ventura, deputado único daquele partido populista de extrema-direita, tinha argumentado que o próprio Presidente da República já tinha pedido que fossem retiradas consequências políticas, designadamente devido à polémica do realojamento de trabalhadores migrantes em Odemira, por exemplo, e que até o autarca socialista daquele tinha pedido a demissão de Cabrita.