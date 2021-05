Cinco detidos por burlas a idosos simulando acidentes

Cinco pessoas foram detidas por burlas a idosos. O grupo simulava acidentes de carro e obrigava as pessoas a pagar pelos danos em dinheiro.

Os detidos foram presentes a tribunal, dois estão em prisão preventiva e os restantes têm de se apresentar periodicamente numa esquadra policial.

Os burlões atuavam em parques de estacionamento de espaços comerciais, onde escolhiam pessoas mais velhas, seguindo-as até casa, para pôr o plano em prática.

A meio do caminho, longe de testemunhas, buzinavam e faziam sinais de luzes até que os condutores parassem o carro.

"Depois eram abordados no sentido de lhes imputarem uma culpa de que, na manobra que tinha realizado dentro do parque de estacionamento, tinha dado um toque no para-choques do carro. E apontavam sempre para o para-choques do carro", explica o Capitão Ferreira da Silva do Comando Territorial de Lisboa da GNR.