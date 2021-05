David Justino, vice-presidente do PSD, diz que não iria à convenção do Movimento Europa e Liberdade, se fosse convidado.

A posição contrasta com a do líder do partido, Rui Rio, que vai encerrar o chamado Congresso das Direitas.

Justino critica a participação do Chega por entender que normaliza e dá ao partido de Ventura uma força que não tem.