Operação "covid free". Diretor da PJ diz que investigação precisa de sigilo

À saída do tribunal Santarém, após prestar declarações no julgamento de Tancos, o diretor da Polícia Judiciária confirmou a investigação que levou a buscas no Porto e no Algarve e lembrou que o segredo é essencial nestes processos.

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação relacionada com suspeitas de falsificação de testes à covid-19, no âmbito do futebol. O Futebol Clube do Porto confirma a realização de diligências no clube. A PJ diz que se realizam na região do Porto e do Algarve.

Num comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária e o Ministério Público informam que estão a decorrer, esta quinta-feira, cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e a laboratórios de análises clínicas. Acontecem nas regiões do Algarve e do Porto.

Entretanto, o Futebol Clube Porto confirma que decorrem, esta quinta-feira, buscas nas instalações do clube e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

Esclarece ainda que se devem ao resultado do teste à covid-19 de um jogador do plantel principal, necessário para uma viagem em janeiro de 2021.