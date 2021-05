PJ faz buscas por suspeitas de falsificação de testes à covid-19 no futebol

A Policia Judiciária tem em curso uma operação relacionada com suspeitas de falsificação de testes à covid-19, no âmbito do futebol.

Num comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária e o Ministério Público informam que estão a decorrer, esta quinta-feira, cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e a laboratórios de análises clínicas. Acontecem nas regiões do Algarve e do Porto.

Na origem da operação "covid free" está uma viagem de avião, para o estrangeiro, de um jogador de futebol profissional, alegadamente infetado com covid-19.

Nas diligências, participam um magistrado Judicial, magistrados do Ministério Público e elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Contam também com a colaboração do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

