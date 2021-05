PSD insiste que reforma do SEF proposta pelo Governo tem de ser discutida e votada no Parlamento

O PSD acusou o Governo de tratar a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) com “demonstrações de tirania”, ignorando o Parlamento, e defendeu consensos para evitar que outro Governo mude a lei no futuro.

O SEF, cujas competências o Governo dividiu entre as polícias e o novo Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA), é uma “matéria de soberania, mas que o Governo tem tratado com demonstrações de tirania”. Este dossiê “não pode não ser discutidas do Parlamento”, defendeu o deputado e vice-presidente do PSD André Coelho Lima.