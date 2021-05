Algarve quer travar greve dos inspetores do SEF e exige requisição civil

Autarcas e empresários do turismo do Algarve exigem uma requisição civil para travar a greve de 15 dias dos inspetores do SEF que se inicia a 1 de junho. Dizem que o protesto dos inspetores vai arruinar a recuperação económica da região.

O pré-aviso de greve apresentado pelo Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, aponta para 15 dias de protesto contra a extinção deste serviço de segurança. A paralisação contra o futuro incerto será diferente em cada aeroporto.

Em Faro, incide sobre o período da manhã, aquele que maior operação concentra, numa altura em que a região vem aproveitando o fluxo de turistas britânicos para recuperar dos tempos negros em tudo parou. Cerca de 40 inspetores estão alocados ao aeroporto de Faro.

Os serviços mínimos previstos para a greve parcial vão garantir apenas cinco inspetores de serviço.

Para travar a greve, autarcas, entidade regional de turismo e empresários de setor vão enviar uma carta ao ministro da Administração Interna, exigindo uma requisição civil, caso o sindicato mantenha as intenções.