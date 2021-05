Maior Super Lua do ano poderá ser vista esta quarta-feira em Portugal

Pode colocar na agenda: esta quarta-feira, dia 26 de maio, acontece a maior Super Lua do ano. No mesmo dia, ocorre também um eclipse lunar, no entanto este fenómeno não poderá ser visto em Portugal, pois decorre durante o dia.

A Super Lua resulta da combinação entre a fase de lua cheia e o perigeu, ou seja o ponto da órbita em que o astro se encontra mais próximo do planeta Terra.

Esta quarta-feira, a Lua irá estar a uma distância de cerca de 357 mil quilómetros, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

O fenómeno poderá ser visto, em Portugal, a partir das 21:14 – hora em que nasce a Lua. Será por nessa altura que o astro natural da Terra parecerá maior, uma vez que contará ainda com uma ilusão de ótica que ocorre quando a Lua está perto do horizonte.

Também na quarta-feira, irá decorrer um eclipse lunar total, mas o fenómeno só poderá ser visto a partir da costa oeste da América e da costa leste da Ásia. Segundo explica o OAL, o eclipse irá acontecer quando for dia na Europa, impedindo a sua visualização: “Às 10:45 a lua entra na sombra e ficará completamente coberta a partir das 12:10” (hora de Lisboa).

O eclipse lunar total resulta do alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, quando o planeta cobre totalmente o astro com a sua sombra. Uma vez que a Lua reflete a luz solar, uma vez na sombra, o astro desaparece durante cerca de dez minutos. A última vez que aconteceu um eclipse lunar total foi em janeiro de 2019.