Convenção do Movimento Europa e Liberdade junta os quatro líderes da Direita portuguesa

A convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), que começou esta terça-feira, conta com a participação, pela primeira vez, do líder do PSD, Rui Rio. O evento vai juntar os quatro líderes da direita portuguesa: a par com Rui Rio vão também discursar João Cotrim de Figueiredo pela Iniciativa Liberal, Francisco Rodrigues dos Santos pelo CDS e André Ventura pelo Chega.

Há dias que as redes sociais têm estado ao rubro, com farpas trocadas entre políticos, comentadores e gente com opinião sobre o que motiva a convenção do MEL. É assumida a intenção de reunir apenas os líderes dos partidos da direita e do centro-direita, uma vez que, segundo o presidente do MEL, eles constituem uma “alternativa à atual governação”.

No último dos dois dias do encontro, estão agendadas as intervenções de André Ventura e de Rui Rio. Francisco Rodrigues dos Santos e João Cotrim de Figueiredo usam da palavra já esta terça-feira.

Para além dos líderes da direita, foram também convidados a orar, por exemplo, o deputado do PS Sérgio Sousa Pinto, o antigo dirigente socialista Álvaro Beleza, bem como Luís Amado que foi antigo ministro dos Negócios Estrangeiros num Governo PS. Estarão também presentes Jaime Nogueira Pinto, Rui Ramos, José Miguel Júdice e Mira Amaral para debater a relação dos portugueses com o Estado.

Ao estreante Rui Rio cabe o papel principal: irá encerrar a convenção. O líder do PSD tinha dito, nos últimos tempos, que não participaria se não visse na lista nomes do PS, por não querer ser considerado o mais à esquerda do painel.

A surpresa da sessão de abertura foi Pedro Passos Coelho. O ex-primeiro-ministro do PSD, que não vai apresentar nenhuma comunicação nem integrar nenhum painel, sentou-se na quinta fila e fez questão de marcar presença no evento.