André Ventura rejeita pedir desculpa à família que ofendeu e garantiu recorrer da decisão do tribunal que o condenou a retratar-se. O Líder do Chega diz que não está arrependido do que disse.

Ventura foi esta segunda-feira condenado, em tribunal, por "ofensas ao direito à honra" de uma família do Bairro Jamaica, Seixal, por lhes ter chamado "bandidos".

Esta segunda-feira, em entrevista à SIC Notícias, o líder do Chega falou também sobre uma eventual coligação com o PSD para governar.