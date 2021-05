Direção do PSD critica "atuação persecutória" do Conselho de Jurisdição do partido

A direção do PSD acusa o Conselho de Jurisdição do partido de ser parcial e ter uma "atuação persecutória" para com Rui Rio e o líder parlamentar, Adão Silva.

Num comunicado, começa por dizer que é a primeira vez na história do PSD que há uma ação disciplinar ao líder do partido e da bancada por causa de uma proposta temática aprovada em congresso. Considerando que os laços de confiança e lealdade foram seriamente agredidos.

O presidente da jurisdição já fez saber que considera inceitável este ataque feito aos membros do tribunal do partido e lembra que os visados podem recorrer para o Tribunal Constitucional.

Adão Silva já disse que o ia fazer.