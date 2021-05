Trabalhadores da Misericórdia de Guimarães em greve pelo terceiro dia consecutivo

Dezenas de trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães protestaram esta quarta-feira de manhã no centro da cidade, porque exigem melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

Os manifestantes denunciaram também processos disciplinares instaurados a 24 trabalhadores, por, alegadamente, terem manifestado insatisfação com as condições laborais.

"Esses processos, segundo a instituição, vêm no seguimento de um pedido de reunião das trabalhadoras, que queriam reunir-se pacificamente com o senhor provedor para chamar à atenção da falta de condições de trabalho", adiantou Ana Paula Quintela, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.