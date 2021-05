PGR abre inquérito ao caso do jovem atropelado que sofria de bullying

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso do adolescente atropelado no Seixal. O rapaz de 12 anos era vítima de bullying.

O jovem foi atropelado na quinta-feira na Estrada Nacional 10-2 no Seixal, distrito de Setúbal.

As alegadas agressoras já foram identificadas pela PSP.

RAPAZ TENTOU FUGIR E ATRAVESSOU A ESTRADA

Com pouco mais de um minuto, o vídeo começa com uma jovem a dar um murro no ombro do rapaz, vítima que depois tentou seguir caminho, mas foi perseguido pelo grupo de alunas, ouvindo-se alguém a dizer "ele está a chorar" e "isso é 'bullying'".

O grupo de jovens estava junto ao passeio da EN 10-2, em Vale da Romeira, no Seixal, e quando o rapaz tentou fugir atravessou a estrada e acabou por ser atropelado por uma viatura que circulava nesta via, inclusive vê-se e ouve-se no vídeo o estrondo do embate.

Além de confirmar a veracidade do vídeo, a Direção Nacional da PSP informou também que "registou o acidente, tendo já identificado todos os intervenientes nas agressões, em estreita colaboração com a escola", sem avançar mais informação sobre a ocorrência, nomeadamente o estado em que se encontra a vítima.

"Do ocorrido foi também dado conhecimento à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao Ministério Público da área", referiu a PSP.

De acordo com o Diário do Distrito, jornal de Setúbal, os jovens são alunos da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, na Arrentela, no Seixal, e, após o atropelamento, não prestaram auxílio ao rapaz, que sofreu ferimentos ligeiros.