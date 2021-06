Por ano morrem quase 200 pessoas devido às alterações climáticas em Portugal

O problema global é cada vez mais visível nos quatro cantos do mundo. As alterações climáticas matam por ano cerca de 10 mil pessoas e os países mais pobres são os mais afetados.

Em Portugal, por ano, quase 200 pessoas são vítimas do aquecimento global e é no Porto que se regista o valor mais elevado de mortes relacionadas com o calor.

David Carvalho, investigador em alterações climáticas, não tem dúvidas que o impacto deste problema será ainda maior nos próximos anos.

O estudo realizado por um conjunto de cientistas analisou os dados de 732 cidades de mais de 40 países.