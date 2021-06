Tecnologia ajuda alunos a ter leitura mais fluente

O Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, em Matosinhos, está a implementar uma atividade pedagógica com os alunos para assinalar o Dia Mundial da Criança: um torneiro de leitura, através da aplicação Speed Reading.

O projeto-piloto começou no terceiro período letivo deste ano e tem como objetivo ajudar as crianças na fluência da leitura de uma forma digital e tecnológica. Uma motivação para que as crianças leiam mais e de forma autónoma tanto na escola, como em casa.

O feedback tem sido positivo e os textos presentes na aplicação fazem parte do programa curricular dos alunos. Na escola sede do Agrupamento Irmãos Passos participam oito turmas no projeto.