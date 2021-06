António Costa espera que país diga "sim" à regionalização no final de 2024

O primeiro-ministro acredita que a transferência de competências do Estado para as autarquias já em curso e também a descentralização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional vão contribuir para uma decisão informada dos portugueses se o referendo à regionalização avançar.

António Costa expressou esta quarta-feira a vontade de avançar com a discussão no encerramento da conferência que assinala os 133 anos do Jornal de Notícias. Aliás, na moção que entregou para se recandidatar a secretário-geral do Partido Socialista, Costa traçou essa meta.

Espera, por isso, que o processo de descentralização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional seja suficiente para os portugueses dizerem "sim" à regionalização.