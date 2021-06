Já é possível renovar o cartão do cidadão através de uma videochamada

Há uma nova ajuda para renovar o cartão do cidadão. Através de uma videochamada, um funcionário dos serviços presta assistência à distância.

Cidadãos a partir dos 25 anos passam a poder contar com o apoio por videochamada no portal. Este serviço é gratuito e é uma forma de ajudar quem não domine as novas tecnologias, mas também de evitar as deslocações para atendimento presencial nos serviços públicos.

Basta um clique para que se tenha toda a ajuda, seja para renovar o cartão de cidadão, alterar a morada ou ativar a chave móvel digital.

Renovar a carta de condução, marcar consultas ou pedir um certificado de registo criminal serão outros serviços que deverão estar disponíveis em breve.



