Associação de cuidadores informais pede alargamento de projeto piloto a todo o país

Os cuidadores informais que fazem parte do projeto piloto do Governo recebem em média 300 euros por mês. A Associação de Cuidadores Informais diz que o valor é reduzido e espera o alargamento do projeto piloto a todo o país.

Desde que existe o estatuto do cuidador informal, cerca de mil pessoas que vivem nos 30 concelhos do projeto piloto do Governo recebem em média 300 euros por mês de um subsídio que tem como teto máximo 438,81 euros.

A associação de cuidadores informais considera pouco para muitas das famílias que vivem apenas de apoios sociais.

Nas contas da associação, são quase 13 mil os cuidados informais, um número muito superior às candidaturas aceites. Pede, por isso, que o projeto seja alargado ao resto do país.

Além do subsídio, a associação lembra que o estatuto inclui benefícios como a formação, dias de descanso ao cuidador e a nomeação de um profissional de referência que apoia os doentes.