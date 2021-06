Centenas de pessoas protestaram em Lisboa pela defesa do mundo rural

Este sábado, centenas de pessoas protestaram em defesa do mundo rural, em Lisboa. Estão contra as políticas que o Governo tem aplicado no setor.

Vindos de vários pontos do país, os manifestantes começaram a concentrar-se ao início da tarde deste sábado no Marquês de Pombal. Com eles trouxeram cartazes com mensagens para o Governo e buzinas.

O protesto continuou pelas ruas de Lisboa, até à Assembleia da República.

Esperam agora que as cerca de quatro horas de protesto sejam suficientes para conseguirem dialogar com o Governo. Caso isso não aconteça, dizem que as manifestações vão continuar.