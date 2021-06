Rio diz que revisão da lei laboral é anel de noivado de Costa ao PCP

O presidente do PSD considerou este sábado que "é grave" a promessa de o Governo mexer na legislação laboral e acusou o PS de ter uma relação de amor-ódio com os partidos de esquerda enquanto agride gratuitamente o PSD.

Segundo Rui Rio, esta promessa de mexer na legislação laboral tem, "por contrapartida, seguramente, a votação no orçamento de Estado" por parte do PCP e do BE e, neste sentido, disse que o PS tem uma "relação de amor-ódio" com estes dois partidos.

"Porque ele vai navegando à vista, vai ter de arranjar, sempre em qualquer momento o voto que não está a conseguir, porque não tem um acordo assinado, não tem uma maioria estável, é uma maioria periclitante", justificou.

Jerónimo de Sousa responde que a união de facto é entre PS e PSD. Já Catarina Martins exige que o Governo passe dos anúncios aos passos concretos. A resposta do Bloco de Esquerda chega a partir dos Açores. Catarina Martins ignora Rui Rio, mas avisa o Governo que já não bastam promessas.