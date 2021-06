Em Santarém, perto de mil manifestantes juntaram-se para protestar contra aquilo que consideram um tratamento desigual para com as touradas. Este ano, não foi permitida a habitual tourada no âmbito da Feira Nacional de Agricultura, prevista para esta sexta-feira.

No final da manifestação, ouviram-se o Hino nacional e muitas promessas de dar continuidade à luta pela defesa da tauromaquia.