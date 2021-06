Ruas de Braga inundadas devido ao mau tempo

Parte do norte do país foi afetada, esta sexta-feira, pelo mau tempo, com trovoada, queda de granizo e chuva forte. Uma das cidades atingidas foi Braga, onde várias estradas ficaram inundadas por volta das 18:00 horas.

Numa das principais avenidas do concelho, uma carrinha ficou retida na água e os ocupantes acabaram por subir para o capô.

Por causa das inundações, registaram-se vários problemas de congestionamento no trânsito. As chuvas fortes levaram, também, a que o Rio Este galgasse as margens, junto à ciclovia de Braga.