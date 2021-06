Imigrantes esperam e desesperam por vaga no agendamento online do SEF

Os imigrantes esperam e desesperam por uma vaga no agendamento online do SEF. Há quem esteja quase um ano à espera de ser atendido. Um grupo de avogados quer processar o Estado português.

Para fazer um pedido de residência oficial em Portugal, os imigrantes têm de agendar vez antes de se apresentarem nas instalações do SEF. Os agendamentos abrem num dia e numa hora indeterminados e é uma sorte conseguir uma marcação.

A única forma de conseguir uma vaga é estar constantemente no site do SEF. A advogada Filipa Santos Costa contou à SIC que a última vez que conseguiu concluir o processo com êxito foi em agosto do ano passado, às 03:00 horas.

Contactado pela SIC, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras esclarece que está a analisar a metodologia usada no agendamento para tornar o processo mais rápido e mais justo.

No final de maio, foram abertas 3.600 vagas que se esgotaram em meia hora.