Criança desaparecida em Proença-a-Velha. Condições do terreno têm dificultado as buscas

Uma criança de dois anos está desaparecida na zona de Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, desde a manhã desta quarta-feira.

Trata-se de um menino de dois anos, que foi visto pela última vez perto de casa com o cão da família, por volta das 08:30.

A GNR e a PJ estão no terreno a fazer buscas com a ajuda da população, mas as condições do terreno e a densidade da vegetação têm dificultado as buscas. À SIC, o capitão Jorge Massano, da GNR, explica que a esta altura estão no local 34 militares, apoiados por equipas cinotécnicas e dois drones.