Quatro empresários e oito fiscais detidos por suspeitas de corrupção em Loures

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira doze pessoas, com idades entre os 44 e 64 anos, em Loures, por suspeitas de prática de crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa.

Tratam-se de quatro empresários - dois empreiteiros, um arquiteto e um empresário ligado a uma obra particular - e oito fiscais.

Em comunicado, a PJ revelou que foram recolhidos "importantes elementos de prova que indiciam fortemente a existência de contrapartidas monetárias, para o não exercício das funções profissionais que lhes estavam atribuídas".

Em causa estão situações relacionadas com vistorias e licenciamento de obras de construção civil no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, em troca de contrapartidas financeiras.

No âmbito da operação, foram ainda realizadas dezoito buscas domiciliárias e trinta duas buscas não domiciliárias, nas quais participaram 84 efetivos da Polícia Judiciária.