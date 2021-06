CGTP inicia jornada de luta pela valorização do trabalho

A CGTP inicia esta segunda-feira uma jornada de luta, que se estende até 15 de julho, reivindicando o aumento geral dos salários e a melhoria das condições de trabalho, com recurso a greves, plenários e ações em todo o país.

"De acordo com as decisões do Conselho Nacional e do Plenário de Sindicatos, a CGTP-IN decidiu intensificar a ação reivindicativa e a luta nas empresas, locais de trabalho e serviços, realizando uma jornada de ação e luta que terá início no dia 21 de junho e durará até 15 de julho", indicou, em comunicado, a intersindical.