PCP critica combate à covid-19 em Lisboa no arranque das jornadas parlamentares

No arranque das jornadas parlamentares do PCP, Jerónimo de Sousa criticou a estratégia do Governo para a Área Metropolitana de Lisboa no que diz respeito ao aumento de casos de covid-19.

Para o secretário-geral do PCP, o retrocesso no confinamento demonstra a insuficiência de medidas efetivas.

As jornadas parlamentares vão decorrer em diversos pontos da Área Metropolitana de Lisboa. Incluem reuniões com as direções do Departamento Central de Investigação e Açao Penal e da Polícia Judiciária e encontros com trabalhadores da TAP e CP, pescadores e Administração do Hospital de Setúbal.