PSD/Gaia responde a António Oliveira: “Isto não é desistência, é falta de comparência”

O PSD de Gaia defendeu-se esta segunda-feira das acusações de António Oliveira. O antigo selecionador nacional chegou a apresentar-se como candidato à Câmara Municipal de Gaia, mas desistiu na sexta-feira, com uma nota enviada às redações a justificar a decisão como uma "questão de higiene".

Esta manhã, o líder da concelhia do PSD de Vila Nova de Gaia, Cancela Moura, acusou António Oliveira de nunca ter apresentado uma única ideia.

Até agora tinham sido oficializadas à Câmara de Vila Nova de Gaia as candidaturas do antigo selecionador nacional António Oliveira (PSD), da deputada à Assembleia da República Diana Ferreira (CDU), do engenheiro civil Renato Soeiro, que foi em 2017 cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE), e a do gestor Alcides Couto (Chega).

A Câmara de Vila Nova de Gaia é atualmente liderada pelo PS, que conquistou, nas autárquicas de 2017, nove mandatos, sendo oposição no executivo o PSD com dois eleitos.