Partilha de dados com a Google. Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que está a investigar

Alguns serviços públicos estarão a enviar dados dos cidadãos para exploração comercial na internet, revela o jornal Expresso. A Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que está a investigar.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantem que os dados são usados apenas para efeitos estatísticos e de forma anónima. Asseguram que "não há partilha de dados pessoais com a Google ou com qualquer entidade externa".

Em todo o caso, decidiram suspender o uso da ferramenta que permitia a recolha de dados.

A Google assegura que "não cria perfis de anúncios a partir de categorias de interesse sensíveis" e garante ter "diretrizes rígidas que impedem os anunciantes de utilizar esses dados para segmentar anúncios".